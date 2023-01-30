Які ціни на автомобільне пальне на заправках Полтавщини та Кременчука після вихідних днів

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У понеділок, 30 січня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині та у Кременчуці майже не змінилися у порівнянні з цінами напередодні вихідних днів. Лише в одного оператора на 50 копійок подешевшав зріджений газ для автомобілів.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 30.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 50,09 0,00 0% Бензин А-95 48,91 0,00 0% Бензин А-92 47,48 0,00 0% Дизельне пальне 52,65 0,00 0% Газ автомобільний 27,17 -0,06 -0,230%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 30.01.2023 р.