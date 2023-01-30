У начальника Кременчуцької РВА новий заступник: чим буде займатися та де працював раніше

Колишній заступник начальника Кременчуцького районного управління поліції Віктор Самойленко призначений заступником начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.
Сьогодні під час ранкового брифінгу Олег Лєднік представив свого другого заступника журналістам, розповів за які напрямки роботи він буде відповідати та зазначив, що його кандидатуру погодила Полтавська ОВА.
46-річний Віктор Самойленко відповів на питання журналістів щодо своєї попередньої роботи. У 1998 році він закінчив Донецький інститут внутрішніх справ. Працював оперуповноваженим карного розшуку у Київському райвідділі міліції у Полтаві. З 2001 перейшов до ДАІ. У 2010 році очолив Кременчуцький підрозділ ДАІ, а у 2015 році був призначений на посаду начальника відділу безпеки дорожнього руху у Полтавській області. Пізніше керував відділом дозвільної системи у Кременчуці. А у 2020 році він був призначений заступником начальника Кременчуцького районного управління поліції. З цієї посади він вийшов на пенсію у вересні 2022 року.
Віктор Самойленко одружений, має двох дітей віком 10 та 22 років.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер