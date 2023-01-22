У Кременчуці затримали двох чоловіків із наркотиками

21 січня у Кременчуці інспектори роти ТОР затримали двох чоловік за зберігання, ймовірно, наркотичних речовин. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.
За це, відповідно до ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ, передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 17 тис. грн до позбавлення волі на строк до 8 років.
А за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ передбачене позбавлення волі на строк від 4 до 12 років із конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що на Полтавщині викрили жінку, яка збувала синтетичні наркотики.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер