У Кременчуці затримали двох чоловіків із наркотиками

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 249

Їм світить від 17 тисяч штрафу до 12 років із конфіскацією

21 січня у Кременчуці інспектори роти ТОР затримали двох чоловік за зберігання, ймовірно, наркотичних речовин. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

За це, відповідно до ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ, передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 17 тис. грн до позбавлення волі на строк до 8 років.

А за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ передбачене позбавлення волі на строк від 4 до 12 років із конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на Полтавщині викрили жінку, яка збувала синтетичні наркотики.