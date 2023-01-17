На Полтавщині поліція викрила мешканку Миргорода у збуті солей

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Кримінальний кодекс передбачає за такий злочин покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років

Мешканку Миргорода обґрунтовано підозрюють у збуті небезпечної психотропної речовини «солі PVP». 24-річну дівчину затримали на одній із вулиць курортного міста під час продажу синтетичного наркотику. Правоохоронці вилучили зіп-пакет із психотропною речовиною та отримані за збут наркотиків кримінальні гроші.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Як повідомив т.в.о. начальника Миргородського райвідділу поліції Максим Бодак, слідчі 12 січня вручили жінці підозру у незаконному збуті психотропу та обрали запобіжний захід.

— Встановлено, що раніше жінка вже вчиняла злочини у сфері незаконного обігу наркотиків. За клопотанням слідчих, погодженим з прокуратурою, суд ухвалив рішення про взяття фігурантки під варту, — уточнив керівник райвідділу поліції.

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, скоєні особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317) Кримінального кодексу України. Водночас реалізуються заходи щодо встановлення інших фактів злочинної діяльності та осіб, причетних до цього.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.