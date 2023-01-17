Наркозлочинці та водії напідпитку: що сталося на Кременчуччині за минулу добу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 162

Загальна ситуація в Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Протягом минулої доби пожеж, надзвичайних подій та резонансних злочинів скоєно не було.

Про це повідомляють у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби повідомляє лише про один виклик — рятувальники виїжджали в село Кияшки, де чоловік потребував медичної допомоги та не міг самостійно відчинити двері.

Протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані. Щодо одного з цих дебоширів поліцейські склали адмінпротокол про домашнє насильство.

На дорогах району затримали 2-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Вчора поліцейські затримали 3-х осіб за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).