Майже сотня: у Кременчуці вчора зробили 99 щеплень від COVID-19

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У кременчуцьких пунктах вакцинації використали вже понад 118 тисяч доз протиковідних вакцин

16 січня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 99 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 9;

2 доза – 3;

1 бустерна доза – 55;

2 бустерна доза – 32.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 017;

2 дози отримали – 116 681;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 33 550;

2 бустерні дози отримали – 3 995.

Кременчуцькі медики запрошують проводити щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали про те, чи захищає вакцина проти COVID-19 ще й від грипу.