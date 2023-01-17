На Полтавщині збільшилася кількість виїздів «швидкої» до хворих на грип

На сьогодні в області надзвичайно велика кількість хворих на ГРВІ та грип типів А/Б. Рівень госпіталізацій серед дорослих і дітей, зокрема з пневмоніями, залишається високим.
Про це сьогодні під час апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації повідомив директор департаменту охорони здоров'я ПОВА Віктор Лисак.
Найголовніше сьогодні — це дотримання протиепідеміологічних, санітарно-гігієнічних, профілактичних заходів у навчальних закладах, адже найбільше сьогодні хворіють саме діти.
Держава виділила 6 тис. доз вакцин, 945 з яких на сьогодні не використано. Найбільше невикористаної вакцини у Горішньоплавнівській громаді — 225 доз. Також є питання до Лохвиці — 137 доз, до Семенівської громади — понад 120 доз, Білицької громади — 63 дози тощо.
— Сьогодні ми можемо використовувати вакцину й для інших категорій. Держава дає доступність і можливість щепити групи ризику, медичних працівників, громадян із хронічними захворюваннями.
Якщо у громадах вже щепили всіх медичних працівників і громадян з груп ризику, які на передовій, працівників соціальної сфери та освітніх закладів, то можна використовувати залишки вакцини й для інших категорій населення, — наголосив Віктор Лисак.
Раніше ми писали, що з 9 по 15 січня на Полтавщині виявили 224 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер