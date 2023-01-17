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На Полтавщині збільшилася кількість виїздів «швидкої» до хворих на грип

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 197

 

Найбільше сьогодні хворіють діти

На сьогодні в області надзвичайно велика кількість хворих на ГРВІ та грип типів А/Б. Рівень госпіталізацій серед дорослих і дітей, зокрема з пневмоніями, залишається високим.

Про це сьогодні під час апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації повідомив директор департаменту охорони здоров'я ПОВА Віктор Лисак.

— П'ята частина всіх викликів бригад екстреної медичної допомоги відбувається до захворілих на ГРВІ та грип. За неділю провели 1 144 консультації та 745 виїздів, при тому, що раніше було 560-600 виїздів бригад ЕМД, — розповів він.

Найголовніше сьогодні — це дотримання протиепідеміологічних, санітарно-гігієнічних, профілактичних заходів у навчальних закладах, адже найбільше сьогодні хворіють саме діти.

Держава виділила 6 тис. доз вакцин, 945 з яких на сьогодні не використано. Найбільше невикористаної вакцини у Горішньоплавнівській громаді — 225 доз. Також є питання до Лохвиці — 137 доз, до Семенівської громади — понад 120 доз, Білицької громади — 63 дози тощо.

— Сьогодні ми можемо використовувати вакцину й для інших категорій. Держава дає доступність і можливість щепити групи ризику, медичних працівників, громадян із хронічними захворюваннями.

Якщо у громадах вже щепили всіх медичних працівників і громадян з груп ризику, які на передовій, працівників соціальної сфери та освітніх закладів, то можна використовувати залишки вакцини й для інших категорій населення, — наголосив Віктор Лисак.

Раніше ми писали, що з 9 по 15 січня на Полтавщині виявили 224 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: грип грві вакцинація діти Полтавська ОВА вакцина
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