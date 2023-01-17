Курс валют на 17 січня у касах банків та в обмінних пунктах Кременчука

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У вівторок, 17 січня, курс купівлі долара США у більшості банків трохи знизився, а продажу не змінився. Майже не змінився і курс купівлі-продажу в банках та в обмінних пунктах Кременчука євро та польського злотого.

У Кременчуці в касах банків долар США сьогодні купують по 39,00 — 40,40 грн (вчора максимальний курс купівлі долара сягав 40,95), а продають по 40,00 — 41,00 грн (вчора продавали по такому ж курсу).

Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у відділеннях Полтава-Банку, де найвищий курс (40,40 грн за $1), а найкращий курс купівлі долара заявлений в OTP Bank (40,00 грн за 1$), втім валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу в ПУМБ (41,00 грн за $1) — тут доларова готівка в наявності. Це звичайне явище, коли долар у продажу є лише там, де високий курс його продажу.

Щодо курсу євро , то у банках Кременчука його купують по 41,00 — 42,75 грн (вчора купували по такому ж курсу), а продають по 42,80 — 44,20 грн (без змін).

Найвигідніше здавати євро сьогодні можна у відділеннях ПУМБ, де найвищий курс (42,75 грн), а найкращий курс купівлі євро заявлений в А-Банку (42,80 грн), але валютної готівки для вільного продажу у касі банку немає. Найвищий курс продажу в Індустріалбанку (44,20 грн) — тут валютна готівка в наявності.

Ситуація з наявністю євро для його купівлі у банках Кременчука схожа на ситуацію з доларом — його так само можна знайти лише касах банків з високим курсом продажу.

Польський злотий у банках Кременчука купують по 7,70 — 9,00 грн, а продають по 8,70 — 9,30 грн. Курс злотого за день не змінився. Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків і він так само є буває не в усіх їх відділеннях. Найвигідніше здавати злотий у Креди Агриколь Банку (9,00 грн). У тому ж банку і найвищий курс його продажу — 9,30 грн. Втім, у Полтава-банку злотий пропонують по 9,14 грн і він теж є у продажу.

В обмінних пунктах фінансових компаній долар сьогодні купують за 40,20 — 40,40 грн, а продають за 40,55 — 43,00 грн (майже без змін).

Євро купують за 42,30 — 42.90 грн, а продають за 43.15 — 44.50 грн (без змін).

Польський злотий купують за 8.70 — 8.95 грн, а продають за 9.10 - 9.60 грн (також без змін).

Курс валют НБУ на 16.01.2023 року: