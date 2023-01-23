Дискримінація: які існують форми

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 84

Дискримінація за ознаками мови, статі, расової приналежності, політичних та релігійних переконань тощо завжди була приводом для конфліктів у середині будь-якого суспільства. Тому порушення життєво необхідних прав меншості заради задоволення егоїстичних амбіцій більшості, на законодавчому рівні засуджується всіма цивілізованими країнами.

У Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції розповіли, що для протидії безґрунтовній нетерпимості більш ефективно, в правовому середовищі були виокремлені форми дискримінації:

пряма – коли є чітка мета дискримінувати людину (групу людей);

непряма – коли нібито одна умова, висунута для певної спільноти, не може бути однаково виконана всіма її членами;

підбурювання до дискримінації – вказівки, інструкції або заклики до дискримінації окремих осіб чи груп осіб за їх певними ознаками;

пособництво у дискримінації – будь-яка свідома допомога у вчиненні дій або бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації;

утиск – небажана для окремої особи чи групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення щодо такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери.

- Зазначене у Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» розгалуження сприяє кращому вивченню проблеми та реагуванню на випадки дискримінації. Разом з тим, юридична протекція у цьому напрямку стає більш дієвою, розробляються спеціальні законодавчі механізми, що допомагають захистити всі верстви населення, - наголосила Ірина Свистун, очільниця Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Раніше ми писали про «Довідник безбар’єрності»: як говорити з повагою до людей, як писати та звертатися, щоб все суспільство не створювало штучних бар’єрів та виключень.