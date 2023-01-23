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Працівникам підприємств, які через війну втратили роботу, з бюджету Кременчука допоможуть на 3 млн грн

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 129

 

Відповідне рішення ухвалили депутати Кременчуцької міської ради

На засіданні позачергової ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яке відбулося минулої п’ятниці, 20 січня, депутати внесли зміни до міської «Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки».

Загальний кошторис програми збільшився до 263,6 млн грн коштом надання матеріальної допомоги працівникам підприємств, з якими роботодавці призупинили дію трудових договорів через військову агресію росії проти України.

Зміни до програми внесені у відповідь на прохання керівництва ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» щодо надання матеріальної допомоги працівникам підприємства, які опинилися в складних життєвих обставинах внаслідок призупинення дії трудового договору. Це підприємства, як і багато інших, через повномасштабну війну не мають можливості забезпечувати своїх працівників роботою, і, відповідно, виплачувати їм зарплату.

Така матеріальна допомога цим категоріям працівників надавалася з міського бюджету минулого року на загальну суму 3 млн грн, і така ж сума запланована на 2023 рік.

Розпорядником цих коштів буде Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради.

Ще одна зміна до програми передбачає погашення заборгованості на загальну суму 99,5 тисяч грн, яка виникла минулого року за забезпечення продуктовими наборами окремих категорій громадян, організацію тимчасового розміщення ВПО та відшкодування вартості послуг зі зберігання транспортних засобів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: бюджет Кременчука допомога Кременчуцька міська рада програма турбота
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