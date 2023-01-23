На Полтавщині невистачає 122 Пункти незламності

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Минулого тижня на Полтавщині проводили перевірку Пунктів незламності. Як повідомив сьогодні під час апаратної наради директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Дмитро Мандріков, всього по області облаштовано 354 таких пункти.

Наприкінці року більшість з них пройшли комісійну перевірку. Основі зауваження — незначні: немає вказівників, зовнішнього освітлення або табличок В поодиноких випадках у Пунктах незламності не мають доступу до інтернету або санітарних вузлів.

Дмитро Мандріков зазначив, що по області треба облаштувати ще 122 укриття — загальна кількість Пунктів повинна становити 476.

Наразі, за даними ОВА, у Кременчуці до експлуатації готові 96 пунктів (9 з них облаштувала Державна служба з надзвичайних ситуацій).

Нагадаємо, за даними Кременчуцької ОВА у громадах району працюють 107 Пунктів незламності, а до кінця лютого заплановано відкрити ще 34. У Кременчуці знаходиться більш ніж половина з них — 61 Пункт незламності, а планується відкрити ще 12.

Де у Кременчуці розгорнули Пункти незламності — знайдіть адресу найближчого