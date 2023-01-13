П'ятниця, 13: які існують легенди та прикмети

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Здавна п'ятниця, 13 вважається нещасливим днем, про нього існує багато міфів та легенд. Достеменно невідомо, чому саме ця дата та день тижня вважаються невдалими, проте є багато припущень.

Наприклад, число 13 називають «чортовою дюжиною» через забобони в багатьох культурах світу. Одна з легенд про те, що п'ятниця, 13 пов'язана з християнством, в якому це число вважається нещасливим. Оскільки дослідники вважають, що під час таємної вечері Іуда сидів за столом саме під 13-м номером, та після страти Ісуса Христа у п'ятницю, 13, цей апостол повісився.

Що не можна робити у п'ятницю, 13: