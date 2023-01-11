Вчителька з Кременчука отримала золоту грамоту від Всеукраїнського проєкту «Всеосвіта»

Кременчужанку Марину Пронозу відзначили золотою грамотою від Всеукраїнського проєкту «Всеосвіта»*. Про це повідомляє мерія.
Жінка працює вчителькою української мови та літератури у Кременчуцькому ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум».
Свою відзнаку педагогиня отримала за персональні розробки у веденні сучасної дистанційної освіти. Цими напрацюваннями вона ділилась зі своїми колегами з України на особистій сторінці платформи «Всеосвіта».
*Освітній проєкт «Всеосвіта» – сучасна платформа, яка допомагає вчителям підвищувати свою кваліфікацію та організовувати цікаве дистанційне навчання.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер