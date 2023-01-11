Вчителька з Кременчука отримала золоту грамоту від Всеукраїнського проєкту «Всеосвіта»

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 198

Кременчужанку Марину Пронозу відзначили золотою грамотою від Всеукраїнського проєкту «Всеосвіта»*. Про це повідомляє мерія.

Жінка працює вчителькою української мови та літератури у Кременчуцькому ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум».

Свою відзнаку педагогиня отримала за персональні розробки у веденні сучасної дистанційної освіти. Цими напрацюваннями вона ділилась зі своїми колегами з України на особистій сторінці платформи «Всеосвіта».

*Освітній проєкт «Всеосвіта» – сучасна платформа, яка допомагає вчителям підвищувати свою кваліфікацію та організовувати цікаве дистанційне навчання.