Варто знати: які страхові виплати призначатимуть та виплачуватимуть органи Пенсійного фонду

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 86

Мова йде про види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також непрацездатним членам сім’ї у разі смерті потерпілого

У зв’язку з приєднанням Фонду соціального страхування України до Пенсійного фонду України уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування наразі є Пенсійний фонд.

Тому для вирішення питань з призначення, перерахування та здійснення страхових виплат із відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання або особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, з 1 січня 2023 року необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики України, органи Пенсійного фонду призначатимуть та виплачуватимуть такі види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:

допомога по тимчасовій непрацездатності – у розмірі 100% середньої заробітної плати (перші 17 днів за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 18 дня – за рахунок коштів соціального страхування);

одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності призначається на підставі довідки МСЕК; розмір визначається в залежності від ступеня втрати професійної працездатності, із розрахунку 7 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілому на страхову виплату (з 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної з/п – 6 700 грн);

щомісячні страхові виплати – встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку; мінімальний розмір призначеної щомісячної виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати працездатності не може бути меншим мінімальної заробітної плати, максимальний – не повинен перевищувати чотири мінімальні зарплати;

виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу – за потерпілим зберігається його середньомісячна заробітна плата на строк визначений ЛКК або МСЕК (перші 14 днів доплата здійснюється за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 15 дня – за рахунок коштів соціального страхування);

щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, здійснюються до досягнення дитиною 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років у розмірі державної допомоги дітям з інвалідністю, а після – у розмірі середньомісячної заробітної плати, що склалася на території області (міста) проживання таких осіб, але не менше від середньомісячної заробітної плати в країні на день набуття права на виплату.

Страхові виплати непрацездатним членам сім’ї у разі смерті потерпілого:

одноразова допомога сім’ї (40 розмірів мінімальної заробітної плати (40 х 6700 грн = 268 000 грн);

одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні (8 розмірів мінімальної заробітної плати (8 х 6700 грн = 53 600 грн);

щомісячні страхові виплати (визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого; сума виплат кожній особі, яка має на них право, визначаються шляхом ділення частини заробітної плати потерпілого, що припадає на цих осіб, на їх кількість).

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