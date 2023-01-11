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Варто знати: які страхові виплати призначатимуть та виплачуватимуть органи Пенсійного фонду

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 86

 

Мова йде про види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також непрацездатним членам сім’ї у разі смерті потерпілого

У зв’язку з приєднанням Фонду соціального страхування України до Пенсійного фонду України уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування наразі є Пенсійний фонд.

Тому для вирішення питань з призначення, перерахування та здійснення страхових виплат із відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання або особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, з 1 січня 2023 року необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики України, органи Пенсійного фонду призначатимуть та виплачуватимуть такі види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:

  • допомога по тимчасовій непрацездатності – у розмірі 100% середньої заробітної плати (перші 17 днів за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 18 дня – за рахунок коштів соціального страхування);
  • одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності призначається на підставі довідки МСЕК; розмір визначається в залежності від ступеня втрати професійної працездатності, із розрахунку 7 мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілому на страхову виплату (з 1 жовтня 2022 року розмір мінімальної з/п – 6 700 грн);
  • щомісячні страхові виплати – встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку; мінімальний розмір призначеної щомісячної виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати працездатності не може бути меншим мінімальної заробітної плати, максимальний – не повинен перевищувати чотири мінімальні зарплати;
  • виплати у разі переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу – за потерпілим зберігається його середньомісячна заробітна плата на строк визначений ЛКК або МСЕК (перші 14 днів доплата здійснюється за рахунок коштів страхувальника, починаючи з 15 дня – за рахунок коштів соціального страхування);
  • щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності, здійснюються до досягнення дитиною 18 років або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років у розмірі державної допомоги дітям з інвалідністю, а після – у розмірі середньомісячної заробітної плати, що склалася на території області (міста) проживання таких осіб, але не менше від середньомісячної заробітної плати в країні на день набуття права на виплату.

Страхові виплати непрацездатним членам сім’ї у разі смерті потерпілого:

  • одноразова допомога сім’ї (40 розмірів мінімальної заробітної плати (40 х 6700 грн = 268 000 грн);
  • одноразова виплата кожній особі, яка була на його утриманні (8 розмірів мінімальної заробітної плати (8 х 6700 грн = 53 600 грн);
  • щомісячні страхові виплати (визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого; сума виплат кожній особі, яка має на них право, визначаються шляхом ділення частини заробітної плати потерпілого, що припадає на цих осіб, на їх кількість).

Раніше ми писали, яким має бути розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника-військовослужбовця залежить від причини його смерті.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: gsminfo.com.ua
Теги: виплати допомога ПФУ соціальне страхування Мінсоцполітики
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