11 січня планують відключати електроенергію по одній черзі

Сьогодні, 11 січня, планують застосовувати відключення електроенергії по одній черзі, якщо дозволить споживання. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Так, на 11 січня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області 492 МВт. Для порівняння – цього ж дня минулого року область споживала 812 МВт.
Із графіком відключень черг на січень (з можливістю відключення двох черг одночасно) можна ознайомитися за посиланням.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер