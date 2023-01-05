Ситуація в Кременчуцькому районі: водії напідпитку, п’яні дебошири та домашнє насильство

Загальна ситуація в Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Протягом минулої доби пожеж, надзвичайних подій та резонансних злочинів скоєно не було.
Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби називає виклик рятувальників для аварійного відкривання дверей у будинку №55 на вулиці Лейтенанта Кагала в Кременчуці – малолітня дитина зачинилась у квартирі.
Учора зранку рятувальники брали участь у пошуку залишків ворожого БПЛА біля одного із сіл Кременчуцького району.
Протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані. Щодо одного п’яного дебошира поліцейські склали адмінпротокол про домашнє насильство.
На дорогах району було затримано 3-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння.
Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
Вчора правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів виявлено не було.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер