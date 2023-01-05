Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Кременчук, Надзвичайні новини

Ситуація в Кременчуцькому районі: водії напідпитку, п’яні дебошири та домашнє насильство

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 218

 

Кримінальна ситуація на Кременчуччині залишається спокійною

Загальна ситуація в Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою. Протягом минулої доби пожеж, надзвичайних подій та резонансних злочинів скоєно не було.

Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулої доби називає виклик рятувальників для аварійного відкривання дверей у будинку №55 на вулиці Лейтенанта Кагала в Кременчуці – малолітня дитина зачинилась у квартирі.

Учора зранку рятувальники брали участь у пошуку залишків ворожого БПЛА біля одного із сіл Кременчуцького району.

Протягом минулої доби громадяни 4 рази викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у нетверезому стані. Щодо одного п’яного дебошира поліцейські склали адмінпротокол про домашнє насильство.

На дорогах району було затримано 3-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Вчора правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів виявлено не було.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА нетверезий водій БПЛА дебошир домашнє насильство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх