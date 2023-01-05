Депутату Полтавської облради повідомили про підозру

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4 січня депутату Полтавської обласної ради повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації, йдеться на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро України.

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За даними слідства, у декларації за 2020-й рік депутат не вказав, що є єдиним власником компанії зі статутним капіталом 2,2 мільйона гривень. Крім того, не зазначив інформації про прибутки від фірми на майже 1,3 мільйона гривень.

Загалом депутат не задекларував майже 3,5 мільйони гривень.

Як пише Суспільне , мова йде про компанію «Міт Магнат». За даними сайту «Опендатабот», ця фірма належить депутату обласної ради Олегу Дядику від фракції політичної партії «За майбутнє».

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