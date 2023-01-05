У Кременчуцькому районі у ДТП постраждали троє людей

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4 січня, на автодорозі Горішні Плавні-Салівка сталася ДТП. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Полтавській області.

На дорозі зіткнулися автомобілі BMW та Mitsubishi. Внаслідок зіткнення постраждав 38-річний водій BMW та 41-річна й 51-річна пасажирки позашляховика Mitsubishi, а 39-річний водій Mitsubishi не постраждав.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідство з’ясовує обставини та причини ДТП.