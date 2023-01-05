У Кременчуці ввели графік погодинних відключень +4/-2: змінили черги

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 2 377

Сьогодні, 5 січня, починаючи з 9.00, у Полтавській області введено графік погодинних відключень електроенергії, планується застосовувати по одній черзі.

Тобто, світло буде за графіком +4/-2 (4 години світло є, 2 немає).

Починаючи від сьогодні у Полтавській області діє оновлений графік погодинного відключення електроенергії, переглянутий та доповнений АТ «Полтаваобленерго» разом з обласною військовою адміністрацією. Зокрема у нього внесли зміни до переліку населених пунктів та вулиць.

Оновлений графік можна переглянути тут.