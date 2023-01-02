Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Кременчук, Культура, Кременчук

«Над створенням працювала вся команда архітекторів»

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 343

 Лист надіслали до редакції «Кременчуцького Телеграфа»

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися колишні співробітники комплексного відділу Полтавського державного проєктного інституту «Міськбудпроект». Працівники звернули увагу, що над роботою будівництва працював не лише архітектор Сергеєв на честь якого назвали вулицю у Кременчуці, а весь колектив.

«Свобода мріяти»: 23 січня відкривається виставка-пам'ять Петра Сергеєва – архітектора, чиї роботи ми бачимо щодня
«Людина, яка є автором відомих споруд, не варта пам'яті?»: у Кременчуці назріває скандал з перейменування вулиць 

Публікуємо лист від колишніх співробітників комплексного відділу Полтавського державного проєктного інституту «Міськбудпроект»:
- Справедливо буде зазначити, що майже всі будівельні об’єкти, що споруджувалися з 1962 по 2010 року у Кременчуці та Горішніх Плавнях (раніше Комсомольськ), в т.ч. і переважна більшість «відомих споруд», що перераховані у статті, були запроєктовані у нашому колективі.
Над створення проєктної документації працювала ціла команда архітекторів: Дмитро Григорович Лубинець, Геннадій Борисович Устименко, Сергій Дмитрович Водолажський, Віталій Григорович Драчко, Тетяна Степанівна Сверчкова, Лідія Володимирівна Євтушенко, Ольга Миколаївна Гаража, Людмила Миколаївна Шмандій, Неллі Омелянівна Растригіна, Надія Ізотівна Чеботарьова, Надія Олександрівна Саломатіна, Ірина Анатоліївна Знаменська та ін.. Так, звісно, і Петро Григорович Сергеєв у цьому строю з 1966 по 1977 р.р. Керували роботою архітектурного підрозділу ГАПи (головні архітектори проєктів) – Аркадій Данилович Вишинський, Володимир Михайлович Попов, Леонід Аркадіович Стадніченко, Михайло Олегович Хохлов у тісній співпраці з головним архітектором міста тих часів Віктора Власовича Додонова. Вони по праву і є авторами «відомих споруд». Це перелік ГАПів за період з 60-х по 80-ті роки. Тому у статті наведені декілька об’єктів (басейн та прокуратура), які ми проєктували у 80-х роках, уже після звільнення Петра Григоровича.

Залишок часу своєї трудової діяльності Петро Григорович працював у художній майстерні. Він займався художнім оформленням фасадів та інтер’єрів, і дійсно додав шарму та ошатності багатьом спорудам нашого міста.

Якщо говорити про проєктування, то автором завжди вважається архітектор, але над розробкою об'єкта працює цілий ряд підрозділів. Дуже важлива робота конструкторів. Це їм треба завдячувати за міцність та надійність споруд: Олександр Сергійович Божко, Віталій Михайлович Подсєкін, Іван Устимович Постніков, Олег Юрійович Коновалов, Леонід Петрович Нем’ятий, подружжя Тернових та Кожушко. Це далеко не повний перелік.

А як же без сантехніків, електриків, кошторисників. Це вони: Олександр Маркович Баланенко, Олена Михайлівна Шлахтер, Микола Омелянович Саєнко, Валентин Степанович Ільчинський, Петро Павлович Черненко та інші.

Окремо необхідно згадати наших очільників за різні періоди роботи. Це Стадніченко Леонід Аркадіович, Лєта Володимир Ілліч, Запара Віктор Володимирович, Хохлов Михайло Олегович.

Переважна більшість колишніх проєктувальників нашого міста уже давно відійшли за межу, віддавши все своє життя улюбленій роботі.

Ми зовсім не проти, щоб ім’я архітектора Петра Григоровича Сергеєва носила одна з вулиць нашого міста. Але навіщо так відверто принижувати цілий колектив професіоналів? Ми за справедливу оцінку трудових досягнень, доки залишилися живі свідки, в ім’я пам’яті та пошани до наших покійних колег. Адже плоди нашої праці – німі споруди, нікому нічого не скажуть.

3
Автор: Альона Душенко
Теги: Петро Сергеєв архітектура перейменування вулиці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх