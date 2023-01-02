«Над створенням працювала вся команда архітекторів»

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 343

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулися колишні співробітники комплексного відділу Полтавського державного проєктного інституту «Міськбудпроект». Працівники звернули увагу, що над роботою будівництва працював не лише архітектор Сергеєв на честь якого назвали вулицю у Кременчуці, а весь колектив.

Публікуємо лист від колишніх співробітників комплексного відділу Полтавського державного проєктного інституту «Міськбудпроект»:

- Справедливо буде зазначити, що майже всі будівельні об’єкти, що споруджувалися з 1962 по 2010 року у Кременчуці та Горішніх Плавнях (раніше Комсомольськ), в т.ч. і переважна більшість «відомих споруд», що перераховані у статті, були запроєктовані у нашому колективі.

Над створення проєктної документації працювала ціла команда архітекторів: Дмитро Григорович Лубинець, Геннадій Борисович Устименко, Сергій Дмитрович Водолажський, Віталій Григорович Драчко, Тетяна Степанівна Сверчкова, Лідія Володимирівна Євтушенко, Ольга Миколаївна Гаража, Людмила Миколаївна Шмандій, Неллі Омелянівна Растригіна, Надія Ізотівна Чеботарьова, Надія Олександрівна Саломатіна, Ірина Анатоліївна Знаменська та ін.. Так, звісно, і Петро Григорович Сергеєв у цьому строю з 1966 по 1977 р.р. Керували роботою архітектурного підрозділу ГАПи (головні архітектори проєктів) – Аркадій Данилович Вишинський, Володимир Михайлович Попов, Леонід Аркадіович Стадніченко, Михайло Олегович Хохлов у тісній співпраці з головним архітектором міста тих часів Віктора Власовича Додонова. Вони по праву і є авторами «відомих споруд». Це перелік ГАПів за період з 60-х по 80-ті роки. Тому у статті наведені декілька об’єктів (басейн та прокуратура), які ми проєктували у 80-х роках, уже після звільнення Петра Григоровича.

Залишок часу своєї трудової діяльності Петро Григорович працював у художній майстерні. Він займався художнім оформленням фасадів та інтер’єрів, і дійсно додав шарму та ошатності багатьом спорудам нашого міста.

Якщо говорити про проєктування, то автором завжди вважається архітектор, але над розробкою об'єкта працює цілий ряд підрозділів. Дуже важлива робота конструкторів. Це їм треба завдячувати за міцність та надійність споруд: Олександр Сергійович Божко, Віталій Михайлович Подсєкін, Іван Устимович Постніков, Олег Юрійович Коновалов, Леонід Петрович Нем’ятий, подружжя Тернових та Кожушко. Це далеко не повний перелік.

А як же без сантехніків, електриків, кошторисників. Це вони: Олександр Маркович Баланенко, Олена Михайлівна Шлахтер, Микола Омелянович Саєнко, Валентин Степанович Ільчинський, Петро Павлович Черненко та інші.

Окремо необхідно згадати наших очільників за різні періоди роботи. Це Стадніченко Леонід Аркадіович, Лєта Володимир Ілліч, Запара Віктор Володимирович, Хохлов Михайло Олегович.

Переважна більшість колишніх проєктувальників нашого міста уже давно відійшли за межу, віддавши все своє життя улюбленій роботі.

Ми зовсім не проти, щоб ім’я архітектора Петра Григоровича Сергеєва носила одна з вулиць нашого міста. Але навіщо так відверто принижувати цілий колектив професіоналів? Ми за справедливу оцінку трудових досягнень, доки залишилися живі свідки, в ім’я пам’яті та пошани до наших покійних колег. Адже плоди нашої праці – німі споруди, нікому нічого не скажуть.