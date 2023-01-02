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Кременчук, Надзвичайні новини

Військово-лікарська комісія при військкоматі у Кременчуці працює в оптимізованому режимі

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 418

 

Керівник Кременчуцької РВА розібрався з повідомленнями про скорочення часу роботи військово-лікарської комісії

Наприкінці минулого року стало відомо, що у Кременчуцькому районному територіальному центрі призову та соціальної підтримки (колишній військкомат) лікарів військово-лікарської комісії (ВЛК) перевели на півставки. При цьому, нібито, лікарі не встигають оглянути усіх, хто проходить ВЛК, адже триває мобілізація, а з січня починається ще й приписна кампанія для юнаків 2006 року народження.

Медики з цієї комісії поскаржились журналістам «Візиту» та розповіли, що їх перевели на півставки й вони щодня працюють лише до 11-ої години.

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік пообіцяв розібратися з цією ситуацією і сьогодні під час ранкового брифінгу розповів про це.

— Напередодні Нового року ми провели робочу нараду з керівником Кременчуцького районного ЦК та СП щодо роботи ВЛК. Він запевнив, що такий режим роботи комісії дозволяє провести огляд усіх, хто цього потребує. Скорочення часу її роботи — це питання оптимізації робочого часу лікарів. На виконання мобілізаційних завдань це негативно не позначиться. У разі необхідності час роботи комісії буде продовжено, — запевнив очільник району.

Варто зазначити, що лікарі військово-медичної комісії знаходяться у штаті міської лікарні «Придніпровська» — саме там вони отримують заробітну плату, а для роботи у складі ВЛК при військкоматі їх відряджають.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА військкомат лікарі комісія оптимізація
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