Військово-лікарська комісія при військкоматі у Кременчуці працює в оптимізованому режимі

Керівник Кременчуцької РВА розібрався з повідомленнями про скорочення часу роботи військово-лікарської комісії
Наприкінці минулого року стало відомо, що у Кременчуцькому районному територіальному центрі призову та соціальної підтримки (колишній військкомат) лікарів військово-лікарської комісії (ВЛК) перевели на півставки. При цьому, нібито, лікарі не встигають оглянути усіх, хто проходить ВЛК, адже триває мобілізація, а з січня починається ще й приписна кампанія для юнаків 2006 року народження.
Медики з цієї комісії поскаржились журналістам «Візиту» та розповіли, що їх перевели на півставки й вони щодня працюють лише до 11-ої години.
Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік пообіцяв розібратися з цією ситуацією і сьогодні під час ранкового брифінгу розповів про це.
Варто зазначити, що лікарі військово-медичної комісії знаходяться у штаті міської лікарні «Придніпровська» — саме там вони отримують заробітну плату, а для роботи у складі ВЛК при військкоматі їх відряджають.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер