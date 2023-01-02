У центрі Кременчука комунальники збирають «їжаків»

На площі Перемоги у Кременчуці комунальні служби збирають та вантажать «протитанкових їжаків», яких поставили на початку повномасштабного вторгнення росії.
Чоловіки гуртом підтягують «їжаків» до крану, який підіймає їх до транспорту. Найближчим часом у місті мають прибрати їжаків з площі Перемоги та площі Незалежності.
Зауважимо, що восени минулого року місто очистили від блокпостів з мішками із піском. Прибрали бетонні огорожі, як на в'їзді у місто, так і на дорогах Кременчука.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер