У центрі Кременчука комунальники збирають «їжаків»

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На площі Перемоги у Кременчуці комунальні служби збирають та вантажать «протитанкових їжаків», яких поставили на початку повномасштабного вторгнення росії.

Чоловіки гуртом підтягують «їжаків» до крану, який підіймає їх до транспорту. Найближчим часом у місті мають прибрати їжаків з площі Перемоги та площі Незалежності.

Зауважимо, що восени минулого року місто очистили від блокпостів з мішками із піском. Прибрали бетонні огорожі, як на в'їзді у місто, так і на дорогах Кременчука.