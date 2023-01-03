Попрощались із воїном ЗСУ з Горішніх Плавнів Ігорем Солодовим

Сьогодні, 07:06 Переглядів: 2

23 грудня в селі Озера Кобеляцької громади провели в останню путь військового Ігоря Солодова, який загинув 16 грудня у боях на Луганщині. Він не дожив кілька днів до свого 38-річчя. Прощалися з ним на місцевому кладовищі рідні, друзі, земляки та бойові побратими.

Народився Ігор Вікторович Солодов 22 грудня 1984 року у Горішніх Плавнях. Навчався в Озерянській загальноосвітній школі. У професійно-технічному училищі №18 здобув професію автослюсаря з ремонту автомобілів. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті.

Військову службу проходив у внутрішніх військах. Демобілізувавшись, повернувся працювати на ПГЗК. Учасник бойових дій, розвідник.

У липні цього року Ігор Солодов був призваний до лав Збройних Сил України. 16 грудня загинув у боях в селі Червонопопівка Сєверодонецького району Луганської області. У нього залишились батьки, сестра з братом та син.