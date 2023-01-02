Грамоту За заслуги перед Українським народом отримав кременчужанин Олександр Кириченко

Грамотою Верховної Ради України нагороджено відомого кременчуцького педагога, заслуженого працівника освіти України, директора Кременчуцької спеціалізованої школи — інтернату спортивного профілю імені І.Піддубного — Олександра Кириченка. Грамоту підписав Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
Минулого року колектив Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради подав до влади області пропозицію про нагородження Грамотою Верховної Ради України заслуженого працівника освіти України, директора Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради Олександра Кириченка.
21 жовтня 2021 року депутати Полтавської облради погодили кандидатуру О. Кириченка для нагородження Грамотою Верховної Ради України й порушили клопотання перед Верховною Радою України про це нагородження за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток українського спорту та підготовку спортсменів високого класу.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер