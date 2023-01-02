У сховищі кременчуцького пологового створили всі умови для народження дітей

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 457

Під час кожної тривоги персонал з пацієнтами спускаються в сховище

У сховищі кременчуцького пологового будинку за 2022 рік народилося понад 40 дітей. Про це повідомив директор кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін.

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Під час кожної тривоги персонал з пацієнтами спускаються в сховище і знаходяться там до відбою, і новорічна ніч не стала виключенням — всі зустрічали новий 2023 рік у сховищі.

За інформацією директора пологового, у сховищі тепер є все потрібне обладнання та генератор, що дозволить жінкам народжувати, навіть, під час блекауту.

Нагадаємо, що на минулому тижні пологове відділення лікарні «Правобережна» отримало нове обладнання від благодійників. Разом із ним надійшов і акумулятор, до якого у разі відсутності світла можна буде підключити усі апарати.