У Кременчуці загинула 84-річна жінка: вона випала з 2-го поверху багатоквартирного будинку

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24 грудня, близько 7.00, до поліції Полтавщини надійшла інформація що у Кременчуці на вул. Ігоря Пугача з 2-го поверху багатоквартирного будинку випала жінка.

Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та медики.

На жаль, врятувати жінку не вдалося. Медики констатували її смерть, а поліціянти встановили особу померлої. Нею виявилася місцева 84-річна жінка.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.

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