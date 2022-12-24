У Кременчуці загинула 84-річна жінка: вона випала з 2-го поверху багатоквартирного будинку

24 грудня, близько 7.00, до поліції Полтавщини надійшла інформація що у Кременчуці на вул. Ігоря Пугача з 2-го поверху багатоквартирного будинку випала жінка.
Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.
Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та медики.
На жаль, врятувати жінку не вдалося. Медики констатували її смерть, а поліціянти встановили особу померлої. Нею виявилася місцева 84-річна жінка.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі обставини та причини події з’ясовує слідство.
Раніше ми писали, що на Полтавщині чоловік вдарив співмешканку сокирою по голові під час сварки й утік.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер