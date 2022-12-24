У Полтаві сталася ДТП, внаслідок якої пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження

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23 грудня близько 19.50 до відділу №1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від водіїв про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в Полтаві на вул. Маршала Бірюзова.

Про це повідомили у Полтавському районному управлінні поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Renault Megane наїхав на місцевого 24-річного пішохода, який перетинав проїзну частину.

Після наїзду водій, не зупиняючись, втік з місця ДТП. Тяжко травмованого пішохода медики направили до медичного закладу.

- До пошуків водія-втікача негайно приступили працівники кримінальної поліції Полтавського райуправління, патрульні екіпажі міста, а також надані відповідні орієнтування всім нарядам та блокпостам. Упродовж двох годин пошукових заходів оперативники Полтавського райуправління, спільно із патрульною поліцією, встановили місцеперебування водія в одному із сіл Полтавського району. Ним виявився 50-річний мешканець однієї з областей України, який тимчасово проживає на Полтавщині, - розповіли у пресслужбі поліції Полтавщини.

За результатами огляду на стан сп’яніння, у крові водія виявлено понад 1,5 проміле алкоголю.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

Раніше ми писали, що 22 грудня на Полтавщині пішохідка загинула в ДТП.