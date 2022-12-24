Вчора 279 кременчужан щепилися від COVID-19

23 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 279 особа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
За день щеплення отримали:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
На вихідних Кременчуцькі медики запрошують щепитися вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, що 22 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 281 особа.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер