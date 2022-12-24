Вчора 279 кременчужан щепилися від COVID-19

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На вихідних пункти вакцинації працюють з 8.00 до 13.00

23 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 279 особа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 15;

2 доза – 21;

1 бустерна доза – 152;

2 бустерна доза – 91.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 800;

2 дози отримали – 116 472;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 32 056;

2 бустерні дози отримали – 3 145.

На вихідних Кременчуцькі медики запрошують щепитися вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що 22 грудня у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася 281 особа.