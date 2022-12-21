На Полтавщині чоловік вдарив співмешканку сокирою по голові під час сварки і втік

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Поліція Полтавщини затримала чоловіка за вчинення замаху на умисне вбивство співмешканки. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

15 грудня близько 7.30 до сектору поліцейської діяльності №1 (селище Котельва) надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію жінки з тяжкими травмами.

Подія сталася в одному із сіл Котелевської громади. Слідчо-оперативна група встановила, що в ході сімейного конфлікту 43-річний місцевий мешканець завдав удару сокирою по голові своїй 38-річній співмешканці та втік. Жінку із тяжкими тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до лікарні.

На розшук причетного до злочину чоловіка зорієнтували весь особовий склад підрозділу, оперативників карного розшуку обласного апарату та залучили кінологічну службу. Близько 15.00 чоловіка знайшли та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Як з’ясувалось, він раніше вже мав проблеми із законом.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі зловмиснику повідомили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.