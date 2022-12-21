З середини листопада в Україну ввезли 1,062 млн літій-іонних акумуляторів

З моменту запровадження пільги на ввезення енергетичної техніки у середині листопада в Україну ввезли понад мільйон різних електричних літій-іонних акумуляторів на суму $39,9 млн.
Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
За листопад (з 12 до 30) ввезли 266,5 тис.
За грудень (з 1 до 18) вже заїхало 795 тис.
Раніше ми писали, що у 2022 році в Україну завезли 510,3 тис. генераторів.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер