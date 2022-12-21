Кому з січня 2023 року не платитимуть державну соціальну допомогу, якщо вони не оновлять свої дані

В Україні уточнили особливості надання державних соціальних допомог на період введення воєнного стану: виплата у період воєнного стану продовжується лише особам, які проживають на території територіальних громад, включених до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
15 листопада 2022 р. була прийнята Постанова КМУ № 1320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо призначення окремих видів державної допомоги та соціальних стипендій», яка набула чинності 30 листопада 2022 р. і внесла зміни до Постанови КМУ від 07 березня 2022 р. № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану».
Особам, які не проживають на території територіальних громад, включених до переліку, строк виплати державних соціальних допомог та пільг продовжується до 31 грудня 2022 р. (включно). Тобто, з січня 2023 р. виплата буде припинена й такі особи повинні подати новий пакет документів.
Оскільки Кременчуцька територіальна громада не включена до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), одержувачам допомог, яким виплата продовжувалась в період воєнного стану автоматично, необхідно в січні 2023 р. подати нову заяву та декларацію до ЦНАПу за адресами:
Варто попередньо записатися за телефонами:
Це стосується одержувачів:
Додаткову інформацію та роз’яснення щодо порядку переоформлення допомог можна отримати за телефонами «гарячої лінії» УСЗН Кременчука.
Управління соціального захисту населення Крюківського району:
Управління соціального захисту населення Автозаводського району:
Раніше ми писали, що змінити місце проживання ВПО та скасувати статус тепер можна онлайн.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер