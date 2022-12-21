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Кому з січня 2023 року не платитимуть державну соціальну допомогу, якщо вони не оновлять свої дані

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 757

 

Куди нести новий пакет документів

В Україні уточнили особливості надання державних соціальних допомог на період введення воєнного стану: виплата у період воєнного стану продовжується лише особам, які проживають на території територіальних громад, включених до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

15 листопада 2022 р. була прийнята Постанова КМУ № 1320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо призначення окремих видів державної допомоги та соціальних стипендій», яка набула чинності 30 листопада 2022 р. і внесла зміни до Постанови КМУ від 07 березня 2022 р. № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період введення воєнного стану».

Особам, які не проживають на території територіальних громад, включених до переліку, строк виплати державних соціальних допомог та пільг продовжується до 31 грудня 2022 р. (включно). Тобто, з січня 2023 р. виплата буде припинена й такі особи повинні подати новий пакет документів.

Оскільки Кременчуцька територіальна громада не включена до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), одержувачам допомог, яким виплата продовжувалась в період воєнного стану автоматично, необхідно в січні 2023 р. подати нову заяву та декларацію до ЦНАПу за адресами:

  • вул. Покровська, 14
  • вул. І. Приходька, 90 (каб. 108)

Варто попередньо записатися за телефонами:

  • 096 097 1588
  • 050 255 1588

Це стосується одержувачів:

  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомоги на хворих дітей;
  • щомісячної грошової допомоги на догляд за психічно хворим;
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;
  • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Додаткову інформацію та роз’яснення щодо порядку переоформлення допомог можна отримати за телефонами «гарячої лінії» УСЗН Кременчука.

Управління соціального захисту населення Крюківського району:

  • 06366 61363
  • 096 403 2969
  • 095 582 0392

Управління соціального захисту населення Автозаводського району:

  • 068 265 6825
  • 097 602 8305
  • 068 383 2335
  • 050 053 7380

Раніше ми писали, що змінити місце проживання ВПО та скасувати статус тепер можна онлайн.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ЦНАП державна допомога соцзахист УСЗН довідник
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