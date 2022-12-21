Опалення у Кременчуці подають на мінімумі — сталась аварія

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 1 224 Коментарів: 1

Вчора ввечері, 20 грудня, на розподільчому трубопроводі сталася аварія. Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» в комунальному підприємстві «Полтаватеплоенерго», що від початку опалювальнго сезону 2022 року забезпечує теплом та гарячою водою лівобережжя Кременчука, нині знижено тиск подачі теплоносія до мінімуму.

Нині фахівці працюють на місці.

Ліквідувати аварію намагатимуться до кінця дня, проте є ймовірність, що роботи триватимуть до ранку.

У «Полтаватеплоенерго» зазначили, що з 900 будинків, у які підприємство постачає тепло, 2/3 оснащені лічнильниками. Для інших споживачів, які не мають приладів обліку на будинках, обіцяють зробити перерахунок.