На Полтавщині внаслідок ДТП загинув водій легковика

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Вночі, 20 грудня, на 243 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Вишняки, Лубенського району, Хорольської територіальної громади сталася ДТП. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Легковий автомобіль Skoda Octavia, під керуванням 30-річного водія, зіткнувся із вантажним автомобілем Renault, який був припаркований вздовж узбіччя. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Внаслідок ДТП водій легковика помер на місці, його 33-річного пасажира, з травмами доставили до Хорольської лікарні. А 56-річний водій вантажівки, який на момент зіткнення перебував всередині автомобіля, не травмувався.

Наразі поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.