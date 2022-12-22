ХК «Кременчук» дозаявив вихованця клубної ДЮСШ 16-річного Тимофія Материкіна

Хокейний клуб «Кременчук» дозаявив для участі в чемпіонаті України вихованця клубної ДЮСШ, 16-річного Тимофія Материкіна.
Досі Тимофій брав участь у чемпіонатах України разом з командою «Кременчука» 2006 року народження. Зокрема в сезоні-2021/2022 він у першості країни U16 у 20 матчах закинув 3 шайби, віддав 3 передачі й заробив 18 хвилин штрафу.
Перед великою війною Материкін брав участь у першому учбово-тренувальному зборі збірної України U16 у київському Палаці спорту.
Тимофій виступатиме за «Кременчук» під номером 87.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер