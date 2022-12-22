Перші сто тисяч упаковані: Генштаб ЗСУ повідомляє про шестизначну цифру втрат окупантів

Напередодні Генштаб повідомляв про знищення вже понад 3-х тисяч танків ворога
За неповних 10 місяців повномасштабної війни з росією Сили оборони України знищили понад 100 000 російських окупантів. Більшість з них упаковані у чорні пакети та відправлені додому. Решта удобрюють українську землю.
Про загальні бойові втрати ворога повідомляє Генштаб Збройних Сил України.
За період з 24 лютого по 22 грудня орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 100400 (+660) осіб ліквідовано,
- танки ‒ 3003 (+1) од,
- бойові броньовані машини ‒ 5981 (+2) од,
- артилерійські системи – 1978 (+6) од,
- РСЗВ – 413 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 212 од,
- літаки – 283 (+1) од,
- гелікоптери – 267 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5),
- крилаті ракети ‒ 653,
- кораблі /катери ‒ 16 од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4615 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 178.
— Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді, — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
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