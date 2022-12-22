Перші сто тисяч упаковані: Генштаб ЗСУ повідомляє про шестизначну цифру втрат окупантів

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 207

Напередодні Генштаб повідомляв про знищення вже понад 3-х тисяч танків ворога

За неповних 10 місяців повномасштабної війни з росією Сили оборони України знищили понад 100 000 російських окупантів. Більшість з них упаковані у чорні пакети та відправлені додому. Решта удобрюють українську землю.

Про загальні бойові втрати ворога повідомляє Генштаб Збройних Сил України.

За період з 24 лютого по 22 грудня орієнтовно вони склали:

особового складу ‒ близько 100400 (+660) осіб ліквідовано,

танки ‒ 3003 (+1) од,

бойові броньовані машини ‒ 5981 (+2) од,

артилерійські системи – 1978 (+6) од,

РСЗВ – 413 (+1) од,

засоби ППО ‒ 212 од,

літаки – 283 (+1) од,

гелікоптери – 267 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5),

крилаті ракети ‒ 653,

кораблі /катери ‒ 16 од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 4615 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 178.

— Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді, — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.