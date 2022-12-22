У Кременчуці поліцейські знайшли безвісно зниклого 15-річного хлопця

21 грудня у Кременчуці безвісно зник 15-річний хлопець, який має проблеми зі здоров'ям. Ввечері хлопець пішов з дому і на зв'язок не виходив. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Полтавській області.
На пошуки неповнолітнього залучилися всі наряди поліції, які працювали в місті. Близько 22.15 піший наряд поліції виявив хлопця на одній із зупинок Молодіжного в Кременчуці.
Наразі хлопця повернули в родину. З ним все добре.
Обставини та причини події з’ясовує ювенальна поліція.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер