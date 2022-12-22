У Кременчуці поліцейські знайшли безвісно зниклого 15-річного хлопця

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 258

Хлопця повернули в родину. З ним все добре

21 грудня у Кременчуці безвісно зник 15-річний хлопець, який має проблеми зі здоров'ям. Ввечері хлопець пішов з дому і на зв'язок не виходив. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Полтавській області.

На пошуки неповнолітнього залучилися всі наряди поліції, які працювали в місті. Близько 22.15 піший наряд поліції виявив хлопця на одній із зупинок Молодіжного в Кременчуці.

Наразі хлопця повернули в родину. З ним все добре.

Обставини та причини події з’ясовує ювенальна поліція.