Ліміти електроспоживання для Полтавщини на завтра збільшили – планується ГПВ

Вчора, 22:36 Переглядів: 248

На 18-те грудня НЕК «Укренерго» трохи збільшила ліміт по потужності для Полтавщини у порівнянні з суботою: з 00.00 до 7.00 - 389 МВт, а з 7.00 до 24.00 - 449 МВт.

Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».

Нагадаємо, що 17-го грудня ліміт по потужності у Полтавській області був в обсязі 400 МВт (з 07.00 до 24.00).

Проте, і цей трохи збільшений ліміт майже удвічі менший за довоєнний. Для порівняння, 18-го грудня 2021 року максимальна потужність становила 884 МВт.

- Плануємо вимикати по одній черзі згідно графіку погодинного відключення (ГПВ), очікується, що друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде, - зазначають у «Полтаваобленерго».

Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, зазначаючи, що від цього залежить стабільна робота електромереж області.

- Дякуємо усім, хто з розумінням ставиться до ситуації, - написали в повідомленні АТ «Полтаваобленерго».

У неділю, 18 грудня, світло планують вимикати по одній черзі і подавати у такі години: