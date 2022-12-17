Ліміти електроспоживання для Полтавщини на завтра збільшили – планується ГПВ

На 18-те грудня НЕК «Укренерго» трохи збільшила ліміт по потужності для Полтавщини у порівнянні з суботою: з 00.00 до 7.00 - 389 МВт, а з 7.00 до 24.00 - 449 МВт.
Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».
Нагадаємо, що 17-го грудня ліміт по потужності у Полтавській області був в обсязі 400 МВт (з 07.00 до 24.00).
Проте, і цей трохи збільшений ліміт майже удвічі менший за довоєнний. Для порівняння, 18-го грудня 2021 року максимальна потужність становила 884 МВт.
Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, зазначаючи, що від цього залежить стабільна робота електромереж області.
- Дякуємо усім, хто з розумінням ставиться до ситуації, - написали в повідомленні АТ «Полтаваобленерго».
У неділю, 18 грудня, світло планують вимикати по одній черзі і подавати у такі години:
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер