Чемпіонат світу з футболу: збірна Хорватії стала бронзовою призеркою

У матчі за третє місце на чемпіонаті світу з футболу у Катарі збірна Хорватія здобула перемогу над збірною Мароко
Збірна Марокко, яка стала справжньою сенсацією ЧС, поступилась збірній Хорватії з рахунком 1:2.
Перший гол у хорватів на 7-й хвилині матчу забив Йошко Гвардіол. Ашраф Дарі зі збірної Марокко зрівняв рахунок на девʼятій хвилині. Проте на 42-й хвилині Міслав Оршич знову вивів збірну Хорватії вперед.
У другому таймі марокканцям не вдалося забити, тож матч завершився перемогою Хорватії із рахунком 2:1.
Завтра, у фіналі чемпіонату світу збірна Аргентини зустрінеться із збірною Франції. У цій зустрічі визначиться чемпіон світу з футболу 2022 року.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер