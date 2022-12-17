Чемпіонат світу з футболу: збірна Хорватії стала бронзовою призеркою

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 157

У матчі за третє місце на чемпіонаті світу з футболу у Катарі збірна Хорватія здобула перемогу над збірною Мароко

Збірна Марокко, яка стала справжньою сенсацією ЧС, поступилась збірній Хорватії з рахунком 1:2.

Перший гол у хорватів на 7-й хвилині матчу забив Йошко Гвардіол. Ашраф Дарі зі збірної Марокко зрівняв рахунок на девʼятій хвилині. Проте на 42-й хвилині Міслав Оршич знову вивів збірну Хорватії вперед.

У другому таймі марокканцям не вдалося забити, тож матч завершився перемогою Хорватії із рахунком 2:1.

Завтра, у фіналі чемпіонату світу збірна Аргентини зустрінеться із збірною Франції. У цій зустрічі визначиться чемпіон світу з футболу 2022 року.