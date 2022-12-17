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Кременчук, Спорт, Кременчук

Кременчуцькі тенісисти навели «шороху» на перших офіційних змаганнях Полтавщини

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 52

 

Вітаємо наших спортсменів

10 грудня відбулися перші офіційні змагання на Полтавщині з настільного тенісу. Це перші офіційні змагання з початку повномасштабної російсько-української війни.

Цей захід об'єднав два окремих змагання: чемпіонат області серед кадетів та чемпіонат області серед юнаків та дівчат 2011 р.н. та молодші, у яких взяли участь понад ніж 60 спортсменів з Полтави, Кременчука, Гребінки, Миргорода, Кобеляк, Козельщини, Лохвиці, Решетилівки та Семенівки. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1 під керівництвом тренера Сергія Казаряна та Марини Шульги.  

Результати чемпіонату області серед кадетів в особистому розряді:

  • золото здобув Сергій Казарян
  • срібло здобув Дуденченко Владислав

Абсолютним чемпіоном Полтавської області серед кадетів став Сергій Казарян, який завоював перше місце в особистому, парному і змішаному розряді. Фінал серед кадетів розіграли між собою два наших спортсмени Сергій Казарян та Володимир Дуденченко. З мінімальною перевагою перемогу завоюввав Сергій Казарян. 

Кадетки в особистому розряді:

 - 4 місце зайняла Пилипенко Марія
Парний розряд:

  • 1 місце зайняли Казарян С. - Дуденченко В.
  • 3 місце зайняли Пилипенко М. - Семенова (Полтава)

У парному розряді тандем Казарян - Дуденченко не залишили ніяких шансів своїм супернкиамна перемогу.У щмішаному парному розряді пара Сергій Казарян - Марк Пилипенко у фіналі обіграли пару Дуденченко - Феруль. 

Змішаний парний розряд:

  • 1 місце зайняли Казарян С. - Пилипенко М.;
  • 2 місце зайняли Дуденченко В. - Феруль М.(Семенівка).

Результати чемпіонату області серед юнаків 2011 р.н. та молодші:

  • 2 місце зайняв Максюта Дмитро;
  • 4 місце зайняв Нестеренко Артем;
  • 5 місце зайняв Жорняк Євген;
  • 6 місце зайняв Гоголев Артем (наймолодший учасник змагань - 2015 р.н.)

Парний розряд:

  • 2 місце зайняли Максюта Д. - Жорняк Є.;
  • 3 місце зайняли Нестеренко А. - Гоголев А.

Змішаний парний розряд:

- 1 місце зайняли Максюта Д. - Коваленко Ю.(Кобеляки).

Перший раз на змаганнях взяла участь Чурсіна Мелісса (2012р.н.), яка змогла виграти кілька зустрічей, займаючись всього пів року.

За підсумками змагань серед кадетів Казарян Сергій став абсолютним чемпіоном Полтавської області

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Автор: Альона Душенко
Теги: настільний теніс
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