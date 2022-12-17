З чемпіонату світу у Катарі в Європу завезли «верблюжий грип», небезпечніший за COVID-19

Виявляється, що від верблюдів можна заразитись небезпечним респираторним захворюванням, проти якого досі не створено ефективної вакцини.
У Великобританії заговорили про спалах «верблюжого грипу», яким уболівальники могли заразитися під час поїздки до Катару на Чемпіонат світу з футболу.
Про це пише The Sun.
Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії закликало лікарів стежити за людьми, які скаржаться на лихоманку та утруднене дихання. Вболівальникам, які їздили до Катару на ЧС-2022 з футболу, радили не торкатися верблюдів та не кататися на них, оскільки вони можуть бути переносниками «верблюжого грипу».
За останній час від цієї хвороби - близькосхідного респіраторного синдрому (БСРС), померла понад тисяча людей. А тепер кількість жертв цього захворювання може зрости через уболівальників, які їздили до Катару на чемпіонат світу з футболу та контактували з верблюдами.
«Верблюжий грип» (MERS) значно смертоносніший, ніж COVID-19 — більше третини людей, які заразилися ним, помирають у порівнянні з менш ніж 4% хворих на коронавірус. І проти «верблюжого грипу» немає ефективної вакцини.
Цією хворобою, або близькосхідним респіраторним синдромом, можна заразитися при тісному контакті з верблюдами. В останній час в Катарі було зареєстровано два випадки, і обидва рази хворі контактували з верблюдами.
У деяких, хто заражається цією хворобою, не спостерігається жодних симптомів, але інші страждають від лихоманки, кашлю, утрудненого дихання, діареї та блювання.
До речі, схоже люди реагують і на зараження COVID-19.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер