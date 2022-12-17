З чемпіонату світу у Катарі в Європу завезли «верблюжий грип», небезпечніший за COVID-19

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 245

За останній час від «верблюжого грипу», проти якого немає вакцини, померло понад тисяча людей

Виявляється, що від верблюдів можна заразитись небезпечним респираторним захворюванням, проти якого досі не створено ефективної вакцини.

У Великобританії заговорили про спалах «верблюжого грипу», яким уболівальники могли заразитися під час поїздки до Катару на Чемпіонат світу з футболу.

Про це пише The Sun.

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії закликало лікарів стежити за людьми, які скаржаться на лихоманку та утруднене дихання. Вболівальникам, які їздили до Катару на ЧС-2022 з футболу, радили не торкатися верблюдів та не кататися на них, оскільки вони можуть бути переносниками «верблюжого грипу».

За останній час від цієї хвороби - близькосхідного респіраторного синдрому (БСРС), померла понад тисяча людей. А тепер кількість жертв цього захворювання може зрости через уболівальників, які їздили до Катару на чемпіонат світу з футболу та контактували з верблюдами.

«Верблюжий грип» (MERS) значно смертоносніший, ніж COVID-19 — більше третини людей, які заразилися ним, помирають у порівнянні з менш ніж 4% хворих на коронавірус. І проти «верблюжого грипу» немає ефективної вакцини.

Цією хворобою, або близькосхідним респіраторним синдромом, можна заразитися при тісному контакті з верблюдами. В останній час в Катарі було зареєстровано два випадки, і обидва рази хворі контактували з верблюдами.

У деяких, хто заражається цією хворобою, не спостерігається жодних симптомів, але інші страждають від лихоманки, кашлю, утрудненого дихання, діареї та блювання.

До речі, схоже люди реагують і на зараження COVID-19.