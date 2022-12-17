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Помста, сходи та Париж: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 155

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Бел Кауфман «Вгору сходами, що ведуть униз»

Ця книжка дуже незвична за формою і водночас зрозуміла кожному. Вона складається з папірців, нібито знайдених у сміттєвому кошику, переписок на шкільній дошці, уривків щоденника, безглуздих директив, звітів, оголошень та планів уроків.

Вся ця мішанина й створює кумедну і зворушливу історію про молоду недосвідчену вчительку-ідеалістку, яка прагне змінити життя своїх учнів. І про учнів, яким, як і їхній наставниці, треба вижити в бюрократичному хаосі та безглуздій жорстокості системи освіти. Чи готова міс Баррет боротися за кожного свого учня? Як захистити підлітків від наркотиків, криміналу та расових упереджень? І чи знайдеться у цій історії місце для любові?

Алла Сєрова «Теорія помсти»

Рита Лукаш – рієлтор зі стажем. За роки роботи вона звикла до будь-яких несподіванок, але це було занадто навіть для неї: у квартирі, яку вона показувала клієнтці, виявився труп колишнього Ритиного коханця.

За допомоги свого приятеля-адвоката Риті чудом вдається уникнути арешту – поліція має серйозні підозри, що вбивцею є саме вона. Цього ж вечора у квартирі Рити виявляється ще один труп, але тут навіть поліція розуміє, що вона не причетна до вбивства.

І хоча Рита переконує всіх, що поняття не має хто хоче її «підставити», десь на рівні підсвідомості вона здогадується, що це – слід з її далекого минулого, коли Рита Лукаш була ще Анною Дубинською…

  
 

Анна Бугаєва «Усе буде Париж»

Ланцюжок невдач, втрат і розчарувань приводить 36-річну Владу до краю прірви. Що робити, коли все летить шкереберть? Зводити рахунки з життям? Цю спробу Влада теж з тріском провалює.

Залишається одне – летіти до Парижа, щоб виконати останню і дуже незвичайну волю покійного дідуся. На Владу чекає тиждень, сповнений нових відкриттів і вражень, а також дивних ситуацій. Адже вплутуватися у неприємності – один із талантів героїні. Хто знає: можливо, ця пригода стане для неї новим початком?
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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