Помста, сходи та Париж: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Алла Сєрова «Теорія помсти»

Рита Лукаш – рієлтор зі стажем. За роки роботи вона звикла до будь-яких несподіванок, але це було занадто навіть для неї: у квартирі, яку вона показувала клієнтці, виявився труп колишнього Ритиного коханця.

За допомоги свого приятеля-адвоката Риті чудом вдається уникнути арешту – поліція має серйозні підозри, що вбивцею є саме вона. Цього ж вечора у квартирі Рити виявляється ще один труп, але тут навіть поліція розуміє, що вона не причетна до вбивства.

І хоча Рита переконує всіх, що поняття не має хто хоче її «підставити», десь на рівні підсвідомості вона здогадується, що це – слід з її далекого минулого, коли Рита Лукаш була ще Анною Дубинською…