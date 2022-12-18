Що пророкують зірки усім знакам Зодіаку на 19-25 грудня

Сьогодні, 07:40 Переглядів: 274

Овен (21.03-20.04)

Основнi плани починайте реалiзовувати з середи. А на початку тижня намагайтеся не потрапляти в конфлiктнi ситуацiї, не допускайте перенапруження. Краще займiться наведенням ладу у справах i вдома. З середи немає нiяких обмежень, якщо ви плануєте почати нову справу, змiнити роботу, вирушити в поїздку або оформити стосунки. Зустрiчi з друзями, активний вiдпочинок i важливi домашнi заходи краще здiйснити у суботу, а в недiлю уникайте ризикованих вчинкiв. Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 20.

Тілець (21.04-21.05)

Вiвторок - кращий день на цьому тижнi, щоб зробити великi придбання. Ви можете вкласти грошi iншим, бiльш вдалим для вас способом. У середу добре займатися оформленням документiв, союзiв або приступати до нової справи. Партнерськi стосунки i їхнi перспективи будуть весь цей час в центрi вашої уваги. Намагайтеся розiбратися, якi можливостi з тих, що зараз з`являються у вашому життi, є найбiльш перспективними, i починайте дiяти. Сприятливi днi: 23; несприятливi: 21.

Близнюки (22.05-21.06)

Подiї у вiвторок можуть внести у вашi плани якiсь змiни. Якщо несподiвано з`явиться нова пропозицiя або додаткова робота - не вiдмовляйтеся. Особливо сприятливi тенденцiї для тих, хто вчиться або працює у сферi iнформацiї i зв`язку. Здоров`я продовжує залишатися для вас однiєю з важливих тем. Зараз ви легко можете пiдхопити iнфекцiю. Попереду у вас виключно активний перiод, бережiть сили. Сприятливi днi: 20, 25; несприятливi: 22.

Рак (22.06-22.07)

Прагнiть знаходитися в центрi подiй, щоб не пропустити сприятливий шанс полiпшити свої дiловi або особистi перспективи. Оптимальними днями для найбiльш важливих заходiв будуть вiвторок i середа, а у вихiднi краще зайнятися менш значущими, але корисними справами. З початком нового мiсяця в органiзмi активiзуються процеси накопичення поживних речовин. Тим, хто стурбований проблемою зайвої ваги, з середи корисно буде сiсти на дiєту. Сприятливi днi: 21, 25; несприятливi: немає.

Лев (23.07-23.08)

Особистi справи одержують новий iмпульс. У середу важлива подiя може вiдбутися у вашiй сiм`ї або прийде iнформацiя про новi перспективи для когось з родичiв. Це сприятливий перiод для вирiшення питань, пов`язаних з житлом - переїздом, купiвлею. Але до середи можливi конфлiкти з родичами, особливо зi старшими членами сiм`ї. Подумайте, може, хтось потребує знакiв уваги вiд вас або матерiальної допомоги. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 21.

Діва (24.08-23.09)

Зараз ви готовi «гори звернути», лише б досягти поставлених цiлей. Якщо у вас в планах було навчання або iнший варiант дiяльностi, де ви б могли розраховувати на розширення кола зв`язкiв, то середа - кращий день, мабуть, у всьому роцi, для цiєї мети. За потреби можна планувати i вiзити до рiзних iнстанцiй. Особливо, якщо до цього вам нiяк не вдавалося просунути якесь питання, що цiкавить вас. Ви можете розраховувати на везiння i в iнших темах. Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 22.

Терези (24.09-23.10)

Ключовим днем тижня буде вiвторок. Робiть все, щоб розширити свої перспективи, вирiшити матерiальнi питання. Розташування зiрок створює сприятливi передумови для комфортного спiлкування; зустрiчi i знайомства цього дня можуть виявитися доленосними. Якщо вам хочеться внести якiсь змiни в свiй iмiдж - смiливо робіть це. Результати вас порадують. Але не залишайте важливих справ на вихiднi. Вас чекають несподiванi повороти в справах i стосунках. Сприятливi днi: 19; несприятливi: немає.

Скорпіон (24.10-22.11)

З вiвторка можна розраховувати на прорив у справах i вихiд на новий рiвень. Розташування планет дарує вам рiдкiсний шанс почати щось з чистого аркуша. Якщо на цьому тижнi надійде пропозицiя, її варто прийняти. Це стосується i роботи за сумiсництвом. Зараз вам не до вiдпочинку i розваг, проте любов, як i ранiше, буде в числi прiоритетних тем. Усе повинно вдаватися, але не допускайте перенапруження, iнакше можливi нервовi зриви. Сприятливi днi: 20, 23; несприятливi: 25.

Стрілець (23.11-21.12)

Ви пiдiйшли до переломного моменту в розвитку подiй цього року. Усе, що вас стримувало, залишається у минулому. Поступово ви вiдчуєте, що колесо Фортуни обернулося у вашу сторону. Вiвторок i середа - сприятливi днi для працевлаштування, оголошення про свої рiшення дiловим i близьким партнерам, великих придбань. Але обережнiсть не зашкодить у вихiднi - в особистому життi вас чекають сюрпризи. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 19.

Козеріг (22.12-20.01)

Вiдносини усерединi групи, де проходить ваша дiяльнiсть або навчання, можуть розкритися з нової, цiкавiшої для вас сторони. Це можуть бути i новi фiнансовi перспективи або початок службового роману. У вiвторок i середу є сенс вирiшити свої питання в рiзних iнстанцiях. А з четверга бiльше часу придiлiть особистим справам та iнтересам. Домашня робота не йтиме на лад, не плануйте генеральних прибирань. Сприятливi днi: 20, 23; несприятливi: 22.

Водолій (21.01-19.02)

На цей тиждень краще нiчого не планувати. У понедiлок i вiвторок займайтеся тiльки нагальними справами i потурбуйтеся про те, щоб виглядати якомога привабливiше. У середу спробуйте зорiєнтуватися у мiнливих обставинах. Якщо надійде пропозицiя - погоджуйтеся. З`ясувати деталi зможете пiзнiше. У особистому життi поки краще нiчого не змінювати. На вихiднi не плануйте важливих справ вдома, але тримайте холодильник повним - несподiвано можуть з`явитися гостi. Сприятливi днi: 23; несприятливi: 25.

Риби (20.02-20.03)

Понедiлок - сприятливий час для одноденного посту. Цього дня можна звiльнятися вiд шкiдливих звичок. Великі покупки плануйте на вiвторок. З цього тижня ви можете розраховувати на хорошi новини у сферi своєї основної дiяльностi. Поговорiть з начальством про пiдвищення зарплатнi, але не вiдкладайте цю розмову на останнi днi тижня. Якщо у вiвторок ви одержите несподiвану пропозицiю i вона вам сподобається - погоджуйтеся. Сприятливi днi: 21, 23; несприятливi: 19.