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«Ми залишили турнір з високо піднятою головою»: «Кремінь» завершує виступи у Кубку ДЮФЛУ

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 109

 Три кременчуцькі команди зіграли на змаганнях

Цими вихідними три футбольні команди «Кремінь» зіграли у Кубку ДЮФЛ. Якщо для «Кремінь» 2007 та «Кремінь» 2009 ще залишилося зіграти по туру, то «Кремінь» 2008 завершив виступ.

Результати Кремінь 2006 

 

«Кремінь» 2007 під керівництвом тренера Сергія Мурадяна програла «Зміні-Оболонь» - 0:4. У «Кременя» 2007 ще є шанс вийти до наступного етапу Кубку, адже на разі посідають 3 сходинку у турнірній таблиці (до наступного етапу проходить 2 команди).

 

«Кремінь» 2009 програв «Зміні-Оболонь» з рахунком — 1:4. У них ще залишилося зіграти один тур, проте він більш формальний, адже шансів вийти у наступний етап не залишилося.

 

Цікава ситуація склалася навколо «Кремінь» 2008. Вихованці Антона й Олександра Диндікових «Кремінь» 2008 перемогли «Зміну-Оболонь» - 5:0. Хет-триком відзначився Данило Гажалов, ще дубль на рахунку Богдана Маляренка.

  

- На жаль, ми припиняємо свою участь. Ми не пройшли далі. Прикро й сумно. Адже ми набрали однакову кількість очок з Олександрією. На першому місці у нас в групі Арсенал.

Ми з Олександрією набрали по 9 очок, але за нами перемога в особистій зустрічі й у нас краща різниця забитих та пропущених. Проте в регламенті Дитячо-юнацької ліги на першому місці, при однаковій кількості очок стоїть кількість перемог.

Всі вихідні ми дискутували з керівництвом ДЮФЛ. Я навів їм докази, що у регламенті Прем'єр-ліги стоїть особиста зустріч, у регламенті ПФЛ (1 та 2 ліга) також стоїть особиста зустріч, на чемпіонаті світу також дивляться різницю забитих та пропущених м'ячів, але у ДЮФЛ дивляться на кількість перемог.

ДЮФЛ офіційно принесли вибачення, розуміючи, що ми повинні були далі пройти. Подякували, що знайшли помилку у регламенті. Але, на жаль, нам це не допоможе, бо регламент є регламент. На наступні змагання вони будуть переглядати регламент.

 

Не дивлячись на це, я задоволений хлопцями, відношенням та грою. Ми залишили турнір з високо піднятою головою. Непереможеними. Нам не вистачило трошки фарту, нам необхідно було з трьох нічиїх виграти гру й вийшли б на 1 місце.

Нічого, рухаємося далі, чекаємо на наших травмованих хлопців. У нас 4-5 чоловік основного складу травмовані. Продовжуємо грати у міській першості з футзалу, та готуємося до наступних змагань, - розповів Антон Диндіков. 

Тренер та заступник директора МФК «Кремінь» Антон Диндіков зауважив, що у Дитячо-юнацькій лізі пообіцяли весною провести змагання, але ще невідомо у якому форматі вони відбудуться.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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