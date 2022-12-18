Через зменшення доходів та зростання цін матеріальне становище погіршилосьу 60% українців

У поточному році матеріальне становище українців різко погіршилось. Про падіння свого рівня життя та відчутне погіршення матеріального становища своїх сімей заявили понад 60% громадян. Вони відзначили скорочення доходів та стрімке зрозстання цін на товари першої необхідності. 80% українців відзначили погіршення економічної ситуації в країні.
Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг» наприкінці листопада.
Особливо негативно громадяни оцінюють ситуацію з цінами на товари першої необхідності та ліки - 94% опитаних заявили, що їм стало важче їх купувати через різке подорожчання. Ще 72% українців зазначили, що стало важче знайти роботу, а 55% відзначають погіршення якості освіти.
Вони також зазначають, що найбільше незадоволені станом економіки країни та своїм фінансовим станом громадяни, які відносяться до середнього і молодшого поколінь. Люди старшого покоління, як не дивно, більш філософськи ставляться до труднощів, які країні принесла війна.
Соціологи помітили ще одну дивну обставину - ці результати дослідження майже співпадають з оцінками, які вони отримали в опитуванні за 2018 рік, коли в Україні не було повномасштабної війни. Тобто і тоді близько 60% опитаних українців заявляли про погіршення свого матеріального становища.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер