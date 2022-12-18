Через зменшення доходів та зростання цін матеріальне становище погіршилосьу 60% українців

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 301 Коментарів: 1

Ці результати соцопитування майже співпадають з результатами 2018 року

У поточному році матеріальне становище українців різко погіршилось. Про падіння свого рівня життя та відчутне погіршення матеріального становища своїх сімей заявили понад 60% громадян. Вони відзначили скорочення доходів та стрімке зрозстання цін на товари першої необхідності. 80% українців відзначили погіршення економічної ситуації в країні.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг» наприкінці листопада.

Особливо негативно громадяни оцінюють ситуацію з цінами на товари першої необхідності та ліки - 94% опитаних заявили, що їм стало важче їх купувати через різке подорожчання. Ще 72% українців зазначили, що стало важче знайти роботу, а 55% відзначають погіршення якості освіти.

- Найгірше опитані оцінили економічну ситуацію в країні: 80% відзначили погіршення, 10% — відсутність змін, лише 6% — поліпшення. Погіршення матеріального становища сім’ї відзначили понад 60%, третина — сказали про відсутність змін, про поліпшення — тільки 4%, — написали соціологи у висновках опитування.

Вони також зазначають, що найбільше незадоволені станом економіки країни та своїм фінансовим станом громадяни, які відносяться до середнього і молодшого поколінь. Люди старшого покоління, як не дивно, більш філософськи ставляться до труднощів, які країні принесла війна.

Соціологи помітили ще одну дивну обставину - ці результати дослідження майже співпадають з оцінками, які вони отримали в опитуванні за 2018 рік, коли в Україні не було повномасштабної війни. Тобто і тоді близько 60% опитаних українців заявляли про погіршення свого матеріального становища.