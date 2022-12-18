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У Кременчуці церква «Завіт» раз на тиждень надає безкоштовні обіди переселенцям

Сьогодні, 10:54 Переглядів: 348

 

Район: Раківка, Крюків, Молодіжне та Центр — щоп’ятниці о 13.00

У Кременчуці, з самого початку війни церква «Завіт» надає обіди переселенцям. Спочатку церква годувала переселенців кожного дня, потім 5 разів на тиждень, а тепер — один, оскільки не вистачає коштів. Про це повідомляють представники церкви Роман Приходько та Володимир.

Така добровольча допомога переселенцям проходить щоп’ятниці о 13:00, в таких районах Кременчука: Раківка, Крюків, Центр і Молодіжне.

— Сьогодні тут, як і в кожну п’ятницю, проходить годування переселенців. Діло добровольче ми це все самі готуємо, шукаємо гроші, спонсорів. До речі нам часто допомагає «Асоціація милосердя «Еммануїл» та регулярно — Отець Макогон. Тому, якщо у когось є бажання нам допомогти, ми вітаємо і будемо раді співпраці, — повідомили представники церкви «Завіт» Роман Приходько та Володимир.

Також, щонеділі, о 15.00 у Кременчуці на площі Перемоги, всі охочі можуть долучитися до молитви за перемогу і мир в Україні.

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Автор: Дарія Згура
Теги: церква переселенці
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