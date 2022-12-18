У Кременчуці церква «Завіт» раз на тиждень надає безкоштовні обіди переселенцям

У Кременчуці, з самого початку війни церква «Завіт» надає обіди переселенцям. Спочатку церква годувала переселенців кожного дня, потім 5 разів на тиждень, а тепер — один, оскільки не вистачає коштів. Про це повідомляють представники церкви Роман Приходько та Володимир.
Така добровольча допомога переселенцям проходить щоп’ятниці о 13:00, в таких районах Кременчука: Раківка, Крюків, Центр і Молодіжне.
Також, щонеділі, о 15.00 у Кременчуці на площі Перемоги, всі охочі можуть долучитися до молитви за перемогу і мир в Україні.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер