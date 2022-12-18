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Гурт «СКАЙ» подарував Кременчуку світло та потужну музику

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 243

 

Фронтмен Олег Собчук кликав на сцену воїнів ЗСУ, «щоб респектувати», та тих глядачів, хто мав українську символіку

17 грудня у Кременчук завітав гурт «СКАЙ» зі своїм благодійним концертом (з кожного білета 30 грн підуть на потреби ЗСУ). Кременчужани так скучили за концертами у Міському палаці культури, що зал був заповненим вщент.

Війна внесла свої корективи у цей вечір і все пішло не за планом, бо завадила повітряна тривога. Людей попросили залишити зал. Проте тих, хто не пішов на вулицю, чекав приємний сюрприз: гурт вийшов до глядачів у фойє і там заспівав під гітару.

На щастя, повітряна тривога минула швидко – за 25 хвилин захід розпочався.

Відкрила концерт «СКАЙ» молода співачка Sanna, яка їздить з гуртом у турі. Вона 20 років жила за кордоном, у США, але понад 3 роки як повернулася в Україну та мешкає в Івано-Франківську, бо відчувала, що її місце саме тут. Зізналася, що мріє, аби наші діти і онуки жили в єдиномовній країні, де всі спілкуватимуться українською.

Пісню «Синочки, повертайтеся живими» написав батько Sanna, який їздив світом та прослявляв культурну спадщину нашої країни. Зараз його вже немає у живих.

«Скай» розпочали свій виступ з хіта «Best друг». Під час концерту деякі глядачі не витримували, вставали зі своїх місць і починали танцювати. Біля сцени і у проходах їх ставало дедалі більше.

Фронтмен гурту Олег Собчук розповів, що за 1,5 місяців «СКАЙ» встиг відіграти у 19 містах України. І виступив навіть у звільненому Херсоні; і хоч то відбулося на вулиці під гітару, для музикантів це було важливо. Поділився планами, що після перемоги артисти мріють заспівати у Донецьку, Луганську, Маріуполі, Мелітополі та у Криму.

Музиканти провели своєрідну «музичну психотерапію» для глядачів – під пісню «Дай мені любов» у зала була змога кричати і підспівувати, а музиканти повставали на тумби.

Під час «переклички» з'ясувалося, що у залі є люди з багатьох міст – Харкова, Горішніх Плавнів та інших, а також з Бахмута та Соледара.

Один з найпотужніших моментів вечора був, коли фронтмен Олег Собчук покликав на сцену воїнів Збройних Сил України, «щоб респектувати» під пісню «Не відступати і не здаватися». У цей момент зал встав і скандував «ЗСУ!» А під час виконання пісні «Подаруй світло мені» кременчужани та гості міста запалили ліхтарики на телефонах і співали разом з артистами.

- Ми реально беремося із темрявою у прямому і переносному значенні. Я дякую усім, хто наближає нашу перемогу, хто горить серцем, хто робить щось для нашої перемоги. Жодні негаразди не змусять нас сумувати, панікувати і боятися. Ми як збиралися, так і будемо збиратися. Тому що як інакше?! Інакше не може бути. Бо саме цього і хоче ворог, щоб ми панікували і боялися. Він не дочекається. *уйло не дочекається цього! Запаліть ваші ліхтарики, нехай це буде світлом вашої душі зараз, тут, в Кременчуці! – вигукнув Олег Собчук.

Вже під кінець свого виступу гурт виконав пісню Тараса Петриненка «Україна». Олег Собчук покликав вийти на сцену тих, хто має українську символіку, та дітей. У цей момент у залі панувала неповторна атмосфера.

Далі відбувся аукціон – глядачі могли купити футболки та державний прапор з підписами усіх музикантів гурту «СКАЙ». 100% зароблених на аукціоні грошей артисти перерахують на купівлю авто для ЗСУ. Чоловіча футболка з написом «Не відступати і не здаватися» пішла за 10 тисяч грн, жіноча з написом «Ідеальна» – за 17 тисяч, а прапор – за 26 тисяч. І, до речі, чоловічу футболку і прапор забрав один і той же чоловік Роман. Одному глядачу, який брав участь в аукціоні, але не зміг нічого купити, Олег Собчук віддав шоколадку, яку йому подарували фанати під час концерту зі словами:

- Солодкого не їм, бо мене це може вбити! Товсті рокери – то не дуже круто!

Завершився вечір виступом Dj Smile. Після Кременчука гурт «СКАЙ» вирушить у Черкаси, проте артисти обіцяли повернутися у Кременчук вже 31 січня з симфонічним оркестром.

Фото: Артем Коваленко, Ольга Мінчук
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко, Ольга Мінчук Відео: Катерина Турубара
Теги: концерт палац культури Скай пісні ЗСУ аукціон
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