Рятувальники ДСНС погасили пожежу у приватному будинку біля Кременчука – загинула людина

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Про пожежу із загибеллю людини повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

17-го грудня о 12.17 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у приватному житловому будинку села Горби Градизької громади. На місце виклику було направлено вогнеборців 6 державного пожежно-рятувального поста. На місці події було виявлено тіло громадянина 1970 р.н.

О 14.45 пожежа була локалізована на площі 42 квадратних метрів та погашена о 16.10.

Вогнем знищено дах веранди, електропобутові прилади, речі вжитку та пошкоджено шиферну покрівлю будинку. Від знищення вогнем вогнеборцям вдалося врятувати будинок площею 72 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі встановлюється.