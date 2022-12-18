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Вчора у Кременчуці не зареєстровано жодного нового випадку захворювання на COVID-19

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 150

 

Вакцинація від COVID-19 у Кременчуці триває

Вчора, 17 грудня, у Кременчуці нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу не зареєстровано. В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває шість пацієнтів. Випадки смерті від COVID-19 також не було.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Всього за час пандемії зареєстровано 27 204 випадків зараження COVID-19. З них одужало  - 26 389 осіб, а померло – 735.

Сьогодні у пунктах вакцинаціі продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer та CoronaVac.

Вчора в місті першою бустерною дозою від COVID-19 вакциновали 4-х осіб.

Усього від початку вакцинальноі кампанії однією дозою щеплені 117 тисяч 730 жителів Кременчука. 116398 осіб отримали дві дози. Додатковою дозою вакциновано 65 осіб, першою бустерною дозою вакциновано 31292 громадянина, а другою бустерною - 2731.

Кременчужан запрошують вакцинуватися від COVID-19 в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Генерала Манагарова, 9,
  • вул. Івана Мазепи, 26

Час їх роботи - з 08.00 до 13.00.

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Автор: Віктор Крук
Теги: COVID-19 вакцинація ковід-19
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