Вчора у Кременчуці не зареєстровано жодного нового випадку захворювання на COVID-19

Вчора, 17 грудня, у Кременчуці нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу не зареєстровано. В інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває шість пацієнтів. Випадки смерті від COVID-19 також не було.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
Всього за час пандемії зареєстровано 27 204 випадків зараження COVID-19. З них одужало - 26 389 осіб, а померло – 735.
Сьогодні у пунктах вакцинаціі продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer та CoronaVac.
Вчора в місті першою бустерною дозою від COVID-19 вакциновали 4-х осіб.
Усього від початку вакцинальноі кампанії однією дозою щеплені 117 тисяч 730 жителів Кременчука. 116398 осіб отримали дві дози. Додатковою дозою вакциновано 65 осіб, першою бустерною дозою вакциновано 31292 громадянина, а другою бустерною - 2731.
Кременчужан запрошують вакцинуватися від COVID-19 в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Час їх роботи - з 08.00 до 13.00.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер