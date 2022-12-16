У гімназії №24 до кінця року обріжуть дерева

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На це витратять понад 18,5 тис. грн

Кременчуцька гімназія №24 закупила послугу з кронування, санітарної обрізки та видалення дерев у КП «Благоустрій Кременчука» на суму 18 586,65 грн.

Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій, комунальники з «Благоустрою Кременчука» мають провести роботи з 14 до 31 грудня 2022 р.

Раніше ми писали, що на території дитсадка №58 вирубають більшість дерев.

