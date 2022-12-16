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Кременчуцькі волонтери збирають на Starlink для піхотної бригади

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 228

 

Терміновий збір 

Кременчуцький волонтер Віталій Смірнов оголосив про терміновий збір на Starlink для 61 окремої піхотної бригади. За його словами, зібрали третину суми, залишилося ще близько 14 тисяч. 

Зібрано 5820 грн. Лишилося 14180 грн. Ілон Маск вже загортає тарілку у подарунковий папір, до свята Миколая ми впораємося. Найкраще застосування нашої злості до тих муднів підтримувати ЗСУ. Все буде Україна! Тримайтеся, написав Віталій Смірнов. 

Реквізити
5168 7427 3082 4715
Paypall: vitalii_smirnov@ukr.net

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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