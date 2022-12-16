Кременчуцькі волонтери збирають на Starlink для піхотної бригади

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 228

Кременчуцький волонтер Віталій Смірнов оголосив про терміновий збір на Starlink для 61 окремої піхотної бригади. За його словами, зібрали третину суми, залишилося ще близько 14 тисяч.

— Зібрано 5820 грн. Лишилося 14180 грн. Ілон Маск вже загортає тарілку у подарунковий папір, до свята Миколая ми впораємося. Найкраще застосування нашої злості до тих муднів — підтримувати ЗСУ. Все буде Україна! Тримайтеся, — написав Віталій Смірнов.

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