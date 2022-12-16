Кременчуцькі волонтери збирають на Starlink для піхотної бригади

Кременчуцький волонтер Віталій Смірнов оголосив про терміновий збір на Starlink для 61 окремої піхотної бригади. За його словами, зібрали третину суми, залишилося ще близько 14 тисяч.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер